La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina confirmó la sanción contra Santiago Morning por no pagar cotizaciones previsionales, ratificando la resta de tres puntos para el equipo en el Campeonato de la Primera B 2025. La sanción se debe a los pagos atrasados del mes de octubre de 2024 para todo el plantel. El Tribunal explicó que la penalización se aplicó en la temporada 2025 para no afectar la competencia anterior, respetando los logros obtenidos en la cancha por otros equipos. Se destaca que, a pesar de la infracción, Santiago Morning no obtuvo beneficios deportivos de su participación en la liguilla.