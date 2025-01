Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2025 comienza este viernes 31 de enero con partidos en Concepción y La Calera. Tres clásicos se llevarán a cabo en vivo por TV durante el fin de semana: Coquimbo vs. La Serena, Palestino vs. Unión Española y Cobreloa vs. Deportes Antofagasta. La programación incluye duelos transmitidos por TNT Sports Premium como La Calera vs. Everton, San Luis vs. Universidad Católica, Universidad de Chile vs. Magallanes y Santiago Wanderers vs. Colo Colo. Cruzados, azules y albos tendrán sus compromisos durante el fin de semana, siendo Universidad Católica el primer \'Grande\' en verse en acción. La fecha 2 se extenderá hasta el lunes 3 de febrero.