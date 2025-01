Jorge ‘Polo’ Quinteros, recordado goleador de Universidad Católica, arremetió contra su ex compañero y actual gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, por la polémica salida de Alfonso Parot del club precordillerano.

El ‘Poncho’ se despidió del elenco de la franja apuntando contra la dirigencia. El lateral por izquierda acusó que le retiraron una oferta de renovación.

“A finales del 2024, Universidad Católica me vuelve a ofrecer continuidad, con la salvedad de aceptar, nuevamente, una considerable rebaja de sueldo. Les pedí unos días como plazo prudente para pensarlo… Sin embargo, al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el Club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida”, indicó el defensor mediante una carta en Instagram.

Luego, el ‘Tati’ salió al paso y señaló en ESPN que “la oferta que hizo Católica nunca fue respondida ni aceptada. Por lo tanto, a partir de ahí después podemos discutir un montón de cosas, que por qué no lo dejamos, por qué no se le ofreció más plata… Eso es discutible y uno lo acepta, porque al final es parte del trabajo que nosotros tenemos, que es tomar decisiones”.

“Lo que sí, porque soy yo el que tiene que negociar por pedido del directorio, porque es mi trabajo además, debo decir que no hubo aceptación de esa oferta y entonces dijimos: ‘OK, hasta acá llegamos. No hay más posibilidades de negociar y esto se cierra acá’”, añadió.

La explicación del otrora guardameta encontró la reacción de uno de sus compañeros en la tienda cruzada, clave en la obtención del Torneo de Clausura 2025: Jorge Quinteros.

El ‘Polo’ se lanzó con un escrito en redes contra Buljubasich, apuntando al poco tacto a la hora de manejar la situación del ganador de cuatro títulos de Primera División con los cruzados.

“Qué tristeza me da escuchar al Tati. Lo que tanto criticamos cuando éramos jugadores, ahora lo defiende”, apuntó en una publicación con el extracto de dicha entrevista al ‘Tati’.

Y eso no es todo. El exdelantero de la UC Nicolás Castillo -que también dejó el club de una polémica forma- respaldó la queja del goleador de la franja entre 2004 y 2006. Colocó un emoticón en señal de aprobación al escrito de Quinteros.