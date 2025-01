Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Deportes Melipilla sufre duro revés al perder 3 puntos del Campeonato 2024 por no pagar cotizaciones, lo que afecta su título y el ascenso en beneficio de Deportes Concepción. Melipilla apelará la decisión y recurrirá al TAS, indicando que la sentencia aún no está agotada y tendrán 21 días para apelar. ANFP no podrá decidir hasta resolverse la apelación. Melipilla publicó comunicado en redes sociales detallando su posición y acciones a seguir.