Miguel Pinto aprovechó las redes sociales para anunciar su próximo paso en el fútbol profesional, luego de comunicar a comienzos de diciembre su retiro definitivo como guardameta.

El exfutbolista de La U y Colo Colo colgó los guantes después de 22 años de carrera y ahora será el nuevo ayudante técnico de Coquimbo Unido, elenco de la serie de honor del balompié nacional.

“No me voy completamente del fútbol. Quiero agradecer públicamente a Coquimbo porque me abrió las puertas para comenzar mi carrera como entrenador profesional”, expresó el oriundo de Talagante en un video en Instagram.

“Le agradezco a Esteban González que me dejó ser su asistente (técnico) y así comenzar esto que me apasiona. Espero poder lograr grandes cosas. El club me ha hecho sentir muy bien”, agregó el ahora DT de 41 años.

Para cerrar, el también ex Atlas de México, O’Higgins y Unión Española agradeció “a todos los que me mostraron su cariño, recibí mensajes muy emocionantes (tras el retiro). Comenzamos una nueva etapa antes que termine el 2024 y espero que a Coquimbo le vaya de maravilla este 2025″.

En su palmarés como portero, Pinto ganó dos torneos nacionales con Universidad de Chile (Apertura 2004 y 2009) y una Copa Chile con Colo Colo (2019).