Matías Dituro podría volver en enero de 2025 al fútbol chileno. Quien fuera campeón con Universidad Católica aparece como uno de los principales candidatos para reforzar el arco de Colo Colo, tras la salida de Brayan Cortés.

Y el golero argentino de 37 años sacó la voz para referirse al interés del ‘Cacique’ en sus servicios. El actual golero del Elche español aseguró estar al tanto del seguimiento albo, pero fuera de todo el tema de la negociación.

“Yo obviamente que he visto las noticias y lo que ha salido, pero realmente en esas situaciones quien se maneja es mi representante (Fernando Felicevich)”, comenzó diciendo en diálogo con TNT Sports.

“Yo estoy en Elche muy contento, mi familia está muy bien acá. Me quedan seis meses de contrato. Estoy en competencia y me enfoco en el día a día. Mi representante siempre se ha manejado de la misma manera, mientras estoy competencia no hablamos de nada, más allá de una felicitación por un partido, intentamos no hablar de clubes”, añadió.

Para cerrar el tema, el también ex Deportes Antofagasta, Bolívar y Celta de Vigo aclaró que “estoy en medio de un torneo. No puedo andar pensando lo que puede ser el futuro… Yo me mantengo siempre al margen y de disfrutar de lo que estoy haciendo”.

Dituro es hoy el titular indiscutido bajo los tres palos del Elche, club al que llegó a inicios de este año. Ha jugado un total de 39 partidos y ha recibido 38 goles.