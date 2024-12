Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En un nuevo episodio de la \'teleserie\' entre Colo Colo y Brayan Cortés, el expresidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, dejó en claro que la dirigencia alba no tiene nada que conversar con el arquero iquiqueño, indicando que la puerta está cerrada para su regreso de cara a la exigente temporada 2025. Stöhwing mencionó que Cortés se despidió y manifestó tener otras opciones, por lo que en este momento no cuentan con él. Respecto a la pretemporada, aseguró que Cortés no tiene obligación de presentarse y que si hubiera un cambio en la posición, debería acercarse al club. Además, reveló que se está avanzando en la búsqueda de otro arquero, mostrando interés en el retorno de Claudio Bravo, aunque dependerá de la disponibilidad del jugador. Respecto al argentino Matías Dituro, Stöhwing indicó que está dentro de las opciones consideradas y que evaluarán el costo de las alternativas.