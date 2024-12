El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, rechazó firmemente las propuestas de modificación de las bases del torneo de Segunda Profesional del fútbol chileno presentadas por siete equipos de la misma división. La iniciativa busca instaurar un límite de edad, permitiendo solo jugadores Sub 23 en los equipos, revirtiendo una normativa vigente desde hace ocho años. García considera que estas medidas van en contra de la profesionalización y la competencia de la categoría, destacando que la división debe mantenerse como un espacio profesional. La propuesta, liderada por Concón National y respaldada por otros clubes, generaría la pérdida de empleo para cerca de 250 futbolistas profesionales si es aprobada por el Consejo de Presidentes de la ANFP.

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, criticó con firmeza las propuestas de cambios a la bases del torneo de Segunda Profesional del fútbol chileno, planteada por equipos de la propia división.

Se trata, en particular, de una iniciativa impulsada por siete clubes de la tercera categoría del fútbol chileno, la que plantea principalmente volver a tener un límite de edad. Así, los equipos integrantes, podrán jugar solo futbolistas Sub 23, tal como era en el origen de la Segunda Profesional, hace ocho años.

Medida que está siendo liderada por Concón National, y respaldad por los clubes Provincial Osorno, Provincial Ovalle, Transandino, Real San Joaquín, Deportes Rengo, y General Velázquez.

En conversación con CNN Chile, el exfutbolista aseguró que lo planteado es “inaceptable”, principalmente por los intentos de profesionalizar la división.

“Llevamos casi ocho años tratando de profesionalizar esta categoría, en donde este año se liberó y aumento el fair play financiero y la verdad creemos que estas medidas van en contra de la profesionalización y la competencia”, comento Gamadiel García.

El presidente del Sifup hizo un llamado a que “entiendan que esta es una división profesional y si ellos -los siete equipos que proponen este cambio- no tiene para cumplir con un equipo profesional, para formar, pagar un equipo profesional, que hagan lo que estimen conveniente, pero nosotros no creemos y no queremos volver atrás“.

“Estos clubes no solo quieren bajar la edad, sino que jugar 5 meses, lo que va en contra de lo que hemos pedido como sindicato, torneos de 11 meses, y no que un futbolista profesional tenga que buscar trabajo en otra área“, replicó García.

La máxima autoridad del Sindicato de Futbolista comentó que, de aprobarse la medida por el Consejo de Presidente de la ANFP, cerca de 250 futbolistas profesionales quedarían sin trabajo.