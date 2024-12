Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, se refirió a la situación de Brayan Cortés luego de que el arquero recibiera el \'no\' del Club León. El dirigente dejó abierta la posibilidad de negociar y aseguró que ya tienen un plan trazado para contar con un arquero. Por otro lado, Cortés, molesto por su salida del equipo, habría decidido no jugar en Colo Colo en la temporada 2025 y estaría buscando una experiencia en el extranjero. A pesar de los intentos de acercamiento del club, el portero estaría decidido a no dialogar con Blanco y Negro. Se rumorea el interés de Boca Juniors en el arquero, siendo su primera opción para el próximo año.