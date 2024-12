Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Blanco y Negro busca un reemplazo para Guillermo Paiva y tiene la mira puesta en el delantero paraguayo Isidro Pitta, de 25 años, del Cuiabá. Sin embargo, Bahía, Colo Colo y Olimpia también lo pretenden, aunque sus ofertas estarían por debajo de lo que el club brasileño exige. Cuiabá, descendido a la Serie B, busca reducir su masa salarial y no tiene intención de retener a Pitta en 2025, pero no aceptará ofertas que no le convenzan. El jugador destacó en la temporada 2024 con 21 goles y 3 asistencias, lo que le valió una convocatoria a la selección de Paraguay dirigida por Gustavo Alfaro.