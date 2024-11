Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La FIFA eliminó al Estadio Sausalito de Viña del Mar como sede del Mundial Sub 20 en Chile 2025 debido a que la ciudad no cumplió con los requisitos necesarios, incluyendo la falta de información sobre las obras, presupuesto y plazos para finalizar las mejoras en el estadio. Mientras que Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca fueron confirmadas como las sedes oficiales del torneo, Viña del Mar quedó fuera de competencia a pesar de presentar un proyecto para mejoras por $2 mil millones. A pesar de que el municipio defendió su gestión, no logró satisfacer las exigencias del torneo. El Mundial Sub 20 se llevará a cabo entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025.