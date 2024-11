El histórico delantero chileno Esteban Paredes cierra su regreso al fútbol con sentimientos encontrados tras la eliminación de Santiago Morning en la Primera B . A sus 44 años, el experimentado goleador no logró evitar la derrota ante Deportes Recoleta, poniendo fin a la temporada 2024 para los microbuseros. Paredes confesó que su retorno se debió a la presión de dirigentes y reveló que no quería volver, pero lo hizo por insistencia. Además, expresó su molestia por momentos incómodos en cancha y fuera de ella, destacando que no la pasó tan bien en esta última etapa. A pesar de ello, valoró el cariño de algunos hinchas. Tras jugar ocho partidos y marcar un gol, Esteban Paredes se prepara para retirarse definitivamente del fútbol tras su breve paso por Santiago Morning.

El histórico delanter chileno Esteban Paredes cerró este domingo su regreso al fútbol profesional, un retorno que, según se desprende de sus palabras, fue más triste de lo esperado.

A sus 44 años, y tras incorporarse de emergencia este semestre a Santiago Morning, el goleador no logró evitar la eliminación de su equipo frente a Deportes Recoleta en la liguilla de la Primera B, poniendo fin a la temporada 2024 para los microbuseros.

Luego del término de su participación, Paredes reflexionó sobre su regreso a las canchas y confesó que todo se debió a la presión de dirigentes.

En diálogo con TNT Sports, el goleador histórico del Campeonato Nacional aseguró que todo fue “agridulce”.

“La verdad es que no quería volver. Esa era la verdad, pero tanto que insistieron la dirigencia y el profe que lo hice“, comenzó relatando el exseleccionado y mundialista con Chile en Sudáfrica 2010.

Pero no sólo eso fue lo que molestó a Esteban Paredes, ya que también vivió momentos incómodos dentro y fuera de cancha.

“No estoy para que me puteen, gente del fútbol que de repente por ahí no respetan a los ídolos”, reveló el delantero.

El atacante agregó más datos de una experiencia que en estos meses no fue completamente de lo más grata: “Hay mucha gente que respeta, pero la verdad que en vez de pasarlo bien, lo pasas un poquito mal. Pero bueno, en toda mi carrera me dijeron cosas que no iban al caso, pero en esta última etapa la verdad es que no la pasé tan bien”, confesó.

Sin embargo, Paredes también destacó el cariño recibido por algunos hinchas: “Donde iba había gente que era muy cariñosa. Lo digo ahora, no toda la gente te trata mal. Había muchos que iban al estadio a sacarse fotos y eso se agradece”, concluyó.

Paredes, quien dijo adiós al fútbol como jugador de Coquimbo Unido en 2022, anunció en agostó que volvería a vestir la camiseta de Santiago Morning, elenco donde se formó y debutó profesionalmente en el 2000.

Con los microbuseros disputó ocho duelos, marcó un gol, y logró la clasificación a la liguilla por el ascenso. Ahora, se alista para colgar los botines definitivamente.