Este martes comenzó la Liguilla del Ascenso de Primera B, que definirá al equipo que acompañará a Deportes La Serena como segundo ascendido a la Primera División del fútbol profesional chileno.

La jornada inicial incluyó los primeros dos partidos de ida, con encuentros entre Santiago Morning y Deportes Recoleta, y entre Deportes Santa Cruz y Rangers de Talca.

El primer duelo de la tarde se jugó en el Estadio Municipal de La Pintana, donde Santiago Morning enfrentó a Deportes Recoleta.

A los 38 minutos, Roberto Riveros adelantó a Recoleta con un gol tras un pase filtrado, que dejó al delantero en posición de remate cruzado, logrando el 0-1. Los microbuseros respondieron en el minuto 62, cuando Fernando Manríquez empató el marcador con un potente disparo, sellando el 1-1 final.

Más tarde, la acción continuó en el Estadio Joaquín Muñoz García, donde Deportes Santa Cruz recibió a Rangers de Talca.

Los locales abrieron la cuenta rápidamente gracias a un golazo de tiro libre de Mathías Pinto a los 7 minutos. Sin embargo, Rangers empató a los 33 minutos, con Alejandro Márquez finalizando una gran jugada colectiva.

En el segundo tiempo, Rangers encontró el gol de la victoria a los 60 minutos, con un certero cabezazo de Sergio Felipe, asegurando el 1-2 y quedando a un paso de las semifinales.

Este miércoles 13 de noviembre a las 18:00 horas, Deportes Limache enfrentará a Deportes Antofagasta en el último duelo de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Ascenso de Primera B. Los encuentros de vuelta se disputarán el fin de semana, y de ahí saldrán los semifinalistas que seguirán luchando por un cupo en Primera División.

Programación de la vuelta de la Liguilla del Ascenso de Primera B

Deportes Recoleta vs. Santiago Morning: sábado 16 de noviembre, 17:30 horas, Estadio Municipal de Recoleta.

Deportes Antofagasta vs. Deportes Limache: domingo 17 de noviembre, 12:30 horas, Estadio Calvo y Bascuñán.

Rangers vs. Deportes Santa Cruz: domingo 17 de noviembre, 20:30 horas, Estadio Fiscal de Talca.