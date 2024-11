Deportes Copiapó recibe a Colo Colo en el último partido de los nortinos en la Primera División de Chile, confirmando su descenso a la Primera B y con la posibilidad de que el \'Cacique\' se consolide como campeón del fútbol nacional. En caso de ganar, Colo Colo se convertiría en el nuevo monarca del Campeonato Nacional, y aún empatando o perdiendo, podría asegurarse el título si la Universidad de Chile no gana. Los jugadores del equipo copiapino, como Isaac Díaz, hincha de los azules, aseguran que harán todo lo posible para evitar que Colo Colo celebre el título en su último partido en casa. Por otro lado, el portero Richard Leyton, hincha de Colo Colo, destaca la dificultad que tendrá el equipo visitante para llevarse la victoria, recordando el triunfo de Copiapó en la primera rueda. Asimismo, Felipe Reynero, quien ha marcado 7 goles al \'Cacique\', espera despedirse de su gente con un triunfo y evitar que le celebren el campeonato en la cara, considerando la situación del descenso que enfrentaron.

Deportes Copiapó recibe este domingo a Colo Colo, en lo que será el último duelo de los nortinos en el fútbol de honor chileno, luego de confirmarse su descenso a Primera B, y que también podría consolidar al ‘Cacique’ como campeón del balompié nacional.

De ganar la visita, se convertiría en el nuevo monarca del Campeonato Nacional. Incluso, empatando o perdiendo, y esperando que Universidad de Chile empate o pierda, Colo Colo igual podría gritar campeón.

En la previa de encuentro, que se jugará este domingo a partir de las 16.00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó, Radio Bío Bío conversó con algunos de los jugadores emblemáticos del plantel atacameño. Todos coinciden en que harán de todo para evitar un triunfo albo.

Uno de ellos fue Isaac Díaz, centro delantero de los locales, quien además es reconocido hincha de los azules, donde jugó entre 2013 y 2014.

“Nosotros y yo en lo personal no quiero que Colo Colo celebre un título aquí en Copiapó en el último partido que le vamos a dar a la gente”, aseguró Diaz.

Isaac Diaz también comentó que en su determinación no influye el ser hincha de Universidad de Chile. “Yo represento a Deportes Copiapó, soy leal a la gente y al cariño que se me ha dado acá y me voy a jugar la vida por ellos”.

“No les va a ser fácil venir ganar y llevársela copa”

Otro de los jugadores de Copiapó que comentó su parecer respecto del duelo de este domingo, fue el portero Richard Leyton. El guardameta está en la otra vereda, como declarado hincha de Colo Colo.

“No voy a esconder nunca que soy hincha de Colo Colo, pero llevo casi cuatro años en esta institución y merece mi respeto“, dijo Leyton.

El portero recordó también el partido de la primera rueda entre ambos equipos, jugado en el Monumental, y que terminó en triunfo copiapino.

“Tuvimos la capacidad de derrotarlo en casa con un 1-0, entonces creo y siento que más allá de lo que se ve desde afuera, no les va a ser fácil venir ganar y llevarse la copa”.

“A nadie le gusta que le celebren en la cara”

Por último, también se refirió al partido de este domingo entre Deportes Copiapó y Colo Colo el volante o extremo por derecha, Felipe Reynero, quien durante su carrera le ha marcado 7 goles al ‘Cacique’.

“Será un partido difícil, complicado, sólo esperamos que sea un lindo espectáculo, nosotros como local queremos obviamente despedirnos de nuestra gente como corresponde, ojalá con un triunfo”, dijo Reynero.

Agregó que quieren que “la gente se haya contenta con nosotros, creo que es lo mínimo que le vamos a dar en la última fecha”.

“Yo creo que a nadie le gusta que te celebren un campeonato en la cara, es feo, más con lo que a nosotros nos ocurrió que fue el descenso”, cerró Felipe Reynero