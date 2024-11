El Club Barnechea ha vivido una verdadera pesadilla este segundo semestre en la Primera B, la que comenzó con una severa sanción que lo dejó en Segunda División y una posterior desafiliación.

A fines del mes pasado, la tienda ‘huaicochera’ celebró que se anulara la desafiliación por ”haber incumplido los acuerdos establecidos en una Licencia de clubes que le fue otorgada con condiciones, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 81 letra d) y 84 letra h) del Reglamento de la ANFP”.

Además, la ANFP acusó a la entidad de incumplimiento en las obligaciones tributarias de agosto. Ante esto, se le restó al primer equipo 45 puntos y se multó al club con el pago de 1500 UF. Con esto, el cuadro metropolitano bajó a la tercera categoría del balompié nacional.

Ahora, Barnechea busca con su abogado Ciro Colombara agotar todas las instancias jurídicas para mantenerse en la Primera B. Y el optimismo está a tope en los auriazules.

La última movida de los ‘huaicocheros’ fue solicitar a la Corte de Apelaciones que dicte orden de no innovar y suspenda la Liguilla del Ascenso. Apuntar que sin ese castigo de 45 puntos, Barnechea estaría jugando el mini-torneo que busca al acompañante de Deportes La Serena en Primera División.

“Esto lo vamos a ganar en la Corte Suprema”

Ante la ‘jugada’ jurídica, el presidente del club capitalino, Armando Cordero, declaró a Bio Bio Deportes que “creo que las probabilidades de que a nosotros nos vaya bien en la justicia ordinaria son no altas, sino altísimas. Las irregularidades, las injusticias, los abusos, fueron evidentes y yo creo que va a ser muy difícil que frente a cualquier tribunal eso se deje pasar”.

“Hemos ingresado un recurso de protección, que ya lleva como dos meses, lo hemos ido ampliando de acuerdo a las distintas sanciones que nos ha establecido la ANFP y, para ser muy claros, en reiteradas ocasiones hemos puesto órdenes de no innovar que han sido rechazadas”, agregó.

En la misma línea, el exentrenador fue claro en señalar que “esto más tarde o más temprano llegará a los tribunales, llegará a la Corte Suprema y no tengo dudas que esto lo vamos a ganar en la Corte Suprema y, por lo tanto, de una u otra manera, vamos a estar participando en la Primera B”.

Consultado, en tanto, por qué los torneos se están definiendo por secretaría, Cordero indicó que “porque en el Consejo de Presidentes no nos hemos dado cuenta de que es importante o relevante que lo que se define en cancha sea inamovible. Esto es un punto de vista que hice ver hace bastante tiempo y las sanciones debieran ser, en muchos casos, económicas y no quita de puntos”.

“Obviamente, si cometí el error de jugar con un jugador que no estaba inscrito debidamente, eso no corresponde porque me da un plus deportivamente. Pero por temas administrativos, desde mi punto de vista, esas penas deberían ser económicas y con ello se terminan estos problemas que estamos viviendo, y me consta que el presidente (de la ANFP), don Pablo Milad, ha querido terminar”, sentenció.