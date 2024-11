Sin saber todavía si 2025 deparará una nueva participación internacional, en Coquimbo Unido se dan las primeras señales para conformar la plantilla del primer equipo. A falta de una fecha para el cierre del capítulo 2024 y seguir manteniendo la base de jugadores, se han dado las primeras señales antes de bajar el telón de una campaña que ha terminado siendo muy irregular en cancha.

Para ello, en la tienda ‘aurinegra’ han comenzado a ganar tiempo, manteniendo la base de jugadores que han llevado el peso de la campaña – en especial en la zona defensiva- y pretenden, en el curso de las próximas horas, tener bien avanzada esa condición.

Por sobre el entrenador de turno, en Coquimbo Unido le dirán a su nuevo técnico que, con estos jugadores, se dará inicio al proceso, la pretemporada y los primeros retos en los duelos de verano y amistosos.

Hasta este momento, mantienen su relación con el barbón el portero Diego Sánchez, los defensores Dylan Escobar, Sebastián Cabrera, Elvis Hernández y Juan Cornejo, mientras se conversa la posibilidad de extender el vínculo con Bruno Cabrera y Manuel Fernández. A ellos se suman los volantes Dylan Glaby y Alejandro Camargo, a quienes hay que sumar a los canteranos que durante esta campaña lograron tener gran protagonismo, como Benjamín Chandía y Martín Mundaca.

Espina clavada

El tema central en materia de búsqueda de refuerzos se concentrará en el mediocampo ofensivo y la zona de ataque, aunque se evalúa la opción de mantener al zurdo Alejandro Azócar, uno de los pocos que incrementó su rendimiento en la segunda rueda, mientras que el grueso del equipo fue a la baja hasta el extremo de poner en serio peligro la clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año.

Cabe recordar que en la fecha 17 del torneo, Coquimbo Unido estaba en el primer lugar de la clasificación. No obstante, desde ese momento hasta la jornada 29, apenas ha rescatado 8 puntos, retrocediendo hasta el octavo lugar de la tabla y con el duelo ante Universidad Católica para bajar el telón de las 30 fechas.

En ese contexto, uno de los jugadores que se mantendrá durante 2025 es Elvis Hernández Huentén (25 años), el zaguero central argentino-chileno que se sumó esta temporada al proceso de Fernando Díaz y se mantuvo de manera regular esperando por su oportunidad, la que llegó de manera regular en las últimas fechas.

En conversación con El Día y frente a la última fecha, Hernández se mostró disconforme por la igualdad que obtuvieron de local en la fecha pasada ante Unión La Calera, un empate que puede resultar bastante caro para el proceso 2025. “La verdad es que nos tomamos mal este empate. Se hizo un esfuerzo grande, pero no se pudo. No hicimos un gran primer tiempo como el que hicimos ante Cobresal, pero en el segundo periodo fue algo increíble lo que hicimos todos. El ‘profe’ refrescó, nos habló, corrigió cosas y el segundo tiempo fue todo nuestro, pero no quiso entrar el balón”, lamentó.

Buscar la clasificación

Consultado sobre si el equipo se apresuró en poder mandar en el resultado, Hernández aseguró que “de afuera es fácil mirarlo así, pero nosotros todo el tiempo tuvimos en mente el otro arco. Se vio mejor el equipo con la agresividad de ir directo, pero nada. Ellos hicieron tiempo, vinieron a buscar ese empate para salvarse y les dio resultado. Nosotros los metimos en un arco y no entró”.

Y si bien entiende lo que hizo el rival, asume que la responsabilidad corría por cuenta de ellos. “Creo que todo jugador ha pasado por esa situación de estar ahí defendiendo hasta lo último y ahí no se regala nada. Pero a nosotros no nos alcanzó pese a que la gente nos empujó. Sentía que ellos harían el gol en algún momento”, consignó.

En ese sentido, reconoce que el empate resultó completamente insuficiente. “Nos enteramos ahí de los resultados de que había ganado Palestino y Everton. Ahora trabajaremos en la semana como lo hemos venido haciendo, aferrados a la idea del entrenador”, afirmó.

En tal sentido, asumió que no tienen margen de error para la fecha final ante la UC en Santa Laura. “Vamos a buscar con todo la clasificación, esto nos obliga a buscar un triunfo ante la UC. Vamos al todo o nada en ese partido”, aseguró.

Finalmente, y respecto a su vínculo con el pirata para 2025, el defensor confirmó que seguirá por un nuevo año en el club. “Es una bendición poder seguir. Estamos muy contentos con mi familia”, concluyó.