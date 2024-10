Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El árbitro Héctor Jona, quien dirigió el partido entre Huachipato y Colo Colo el pasado 13 de octubre, quedó fuera de la acción en la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2024. Esto se debe a que consignó en su informe la presencia de Víctor Vidal en una zona no permitida a pesar de no haberlo visto, generando controversia. Según Dale Albo, Jona reportó la falta de Vidal tras recibir una instrucción de Carlos Ulloa, jefe técnico de los árbitros en Chile. En medio de la polémica, la ANFP publicó la lista de árbitros para la jornada 29, confirmando que el cuestionado juez no estará presente. La fecha podría definir el torneo, ya que Colo Colo podría ser campeón si vence a Deportes Iquique y Universidad de Chile no gana a Ñublense. Además, Cobreloa podría descender si pierde ante Universidad Católica y Unión La Calera y Cobresal al menos empatan.