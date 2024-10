El entrenador de Club Magallanes, Ronald Fuentes, confía en sellar el batacazo en el duelo de vuelta contra Colo Colo por la final fase regional Centro Sur de la Copa Chile, destacando la ausencia de Carlos Palacios como un punto a favor para su equipo. Fuentes elogió la labor de Palacios en el equipo albo y señaló que su baja es un plus para Magallanes, aunque reconoció que Colo Colo tiene jugadores de calidad para reemplazarlo. El estratega adelantó que el plan de juego de su equipo será contrarrestar la ofensiva de Colo Colo y buscar convertir goles para obtener tranquilidad en el partido.

Quiere sellar el batacazo. El entrenador de Club Magallanes, Ronald Fuentes, no ocultó sus expectativas para el duelo de vuelta contra Colo Colo, en el marco de la final fase regional Centro Sur de Copa Chile.

El estratega conversó con los medios, detallando que “como siempre uno siente que llega bien”, resaltando además como un punto a favor la ausencia de Carlos Palacios.

“Carlos ha sido un jugador importantísimo en Colo Colo. Este año ha asumido el rol protagónico que se la pide, de ser un armador de juego ofensivo y lo ha hecho de gran manera”, expresó.

“Sin duda para nosotros es un plus que no esté. Ahora tiene reemplazante, que no son de sus mismas características, pero son buenos jugadores, por algo están en Colo Colo”, complementó.

En relación con el plan de juego de la ‘Academia’ contra el ‘Cacique’, Fuentes sostuvo que “va a ser contrarrestar todo lo bueno que tiene Colo Colo en función ofensiva, que si bien sabemos que es un equipo que genera bastante, pero no ha convertido goles”.

“Esa generación de oportunidades trataremos de contrarrestar en relación con lo que hicimos en Talca, que nos fue bastante bien. Y no dejar de atacar, nosotros tenemos que atacar, no para buscar un gol, sino que porque la forma que tenemos de jugar es así. Ojalá nos resulte de buena manera y convertir goles que nos dé tranquilidad”, cerró.