En un partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile hace 32 años en el estadio Santa Laura, un hecho insólito sorprendió a todos los presentes. Tras un gol de los 'azules', el árbitro Hernán Silva expulsó a tres jugadores itálicos por reclamos. Luego, el kinesiólogo de Audax, Juan Carlos Román, ingresó al campo con la denominada 'Copa de la Amistad' entregándosela al árbitro en un gesto que no fue aceptado. La anécdota, recordada por Román en 2021, dejó una historia curiosa que ha perdurado en el tiempo. Por su parte, Hernán Silva, reconocido como una figura destacada del arbitraje chileno, no emitió comentarios sobre el incidente.

“Un verdadero video loco pasó hoy”. Con esas palabras Alberto Fouillioux resumía para Canal 13 lo ocurrido hace 32 años en el estadio Santa Laura en medio de un duelo entre Audax Italiano y Universidad de Chile.

La referencia al -en ese entonces- popular espacio televisivo de la estación católica no fue exagerada. Lo visto por los presentes en el reducto de Independencia por Copa Chile llamó la atención de todos.

Ese día, 21 de marzo de 1992, cuando Carlos Morales Santos anotó el 5-1 en favor de los ‘azules’ se desató lo inesperado: el juez Hernán Silva acabó expulsando por reclamos a tres jugadores itálicos. Campos, De Gregorio y Ortega debieron irse a las duchas.

Pero lo más llamativo aún estaba por venir. El kinesiólogo del conjunto de colonias, Juan Carlos Román, ingresó al campo de juego con un trofeo en disputa, la denominada ‘Copa de la Amistad’.

“Vean lo que sucede. Un auxiliar de Audax Italiano le lleva una copa en disputa a Hernán Silva, como diciendo usted se la ganó, llévesela“, detalló Fouillioux. El enojo floridano venía desde un penal dudoso en la primera parte.

“Hernán Silva, por supuesto, no la acepta”, agregó ‘Tito’, destacando la incomodidad del ‘hombre de negro’.

El hecho, en una época donde no se transmitían todos los partidos, pasó a la historia. Prueba de ello es que fue rescatado por la cuenta de Instagram ‘Memorias Don Balón’, provocando sorpresa entre los hinchas nacionales.

La U, ese año, llegaría hasta semifinales donde fue eliminada por el campeón de ese año, Unión Española. Audax, en tanto, quedó eliminado en la fase grupal.

“Tuve mi castigo, pero fue bonito”

Esta anécdota fue recordada por el protagonista Juan Carlos Román en 2021. El histórico funcionario de los ‘Tanos’ conversó con el programa “Simplemente Audinos” y repasó lo ocurrido.

Román explicó que le molestó el actuar de Silva y esa ‘ayuda’ a los universitarios, teniendo en cuenta que el compromiso ya estaba más que liquidado. “La Copa era linda, grande, estaba en mitad de cancha”, dijo entre risas.

“Nos iban ganando 3-1 creo, y en ataque de la Chile el ‘line-man’ levanta la banderola, pero el árbitro ‘siga, siga’, y nos hace el gol”, rememoró.

“Entonces yo corro, tomo la copa y se la entrego, en la mitad de la cancha”, complementó, profundizando que “Silva la toma y como que le quema. Fue una anécdota bonita”.

El kinesiólogo incluso sostuvo que valió la pena porque “es una anécdota bonita la verdad, porque tuve mi castigo, pero fue bonito”.

“Es un hecho espontáneo que quedó… eso fue hace 20 o 30 años. Íbamos perdiendo 3-1 o 4-1, no era tan fundamental. Me imagino que por eso lo hice, una rección espontánea y me echaron”.

“En Audax no me dijeron nada, no tuve problemas en cuanto a ser castigado. Sí me castigó el tribunal, que es lo normal”, acotó.

Hernán Silva, el ‘juez de hierro’ chileno

Del otro protagonista de la historia, Hernán Silva, no hay registros refiriéndose a la inclusión de Román.

Eso sí, el juez, que falleció en 2017 en Miami, es reconocido como una de las mayores figuras del referato nacional.

Silva, de hecho, dijo presente en dos Mundiales, México 1986 e Italia 1990, donde dirigió enfrentamientos de la fase grupal.

De personalidad fuerte y silbato firme, la carrera deportiva Hernán Silva se terminó antes de tiempo cuando en 1994 acusó una agresión de Mario Lucca, de la Unión Española, lo que fue desacreditado por las imágenes.