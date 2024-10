La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha confirmado los horarios de la penúltima fecha del Campeonato Nacional, en la que habrá partidos en simultáneo tanto en la lucha por el título como en la pelea por evitar el descenso.

Los encuentros de Colo-Colo y Universidad de Chile se disputarán a la misma hora, así como los enfrentamientos clave en la parte baja de la tabla.

Así, el duelo entre el Cacique y Deportes Iquique, al igual que el de Ñublense contra Universidad de Chile, se jugarán el domingo 3 de noviembre a las 18:00 horas.

Recordemos que el Campeonato Nacional está en un período de descanso, ya que durante el fin de semana del 26 y 27 de octubre no habrá fútbol debido a las elecciones municipales en Chile.

Colo-Colo, que tiene la posibilidad de consagrarse campeón, dependerá no solo de su resultado ante Iquique, sino también del partido de la U contra Ñublense.

Si los albos logran vencer y los azules no consiguen un triunfo, el equipo dirigido por Jorge Almirón podría dar la vuelta olímpica.

Los partidos que definirán la lucha por la permanencia también se jugarán de manera simultánea el sábado 2 de noviembre a las 18:00 horas. Estos son los encuentros programados:

Duelos clave por el descenso: todos a las 18.00 horas del 2 de noviembre

– Cobreloa vs Universidad Católica

– Coquimbo Unido vs Unión La Calera

– Cobresal vs O’Higgins

– Everton vs Huachipato

– Unión Española vs Palestino

– Audax Italiano vs Deportes Copiapó