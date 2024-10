El defensor de Cobreloa, Jorge Espejo, rompió el silencio este sábado tras protagonizar un accidente vehicular la noche del jueves en Calama.

El futbolista no se presentó a entrenar el viernes y sí acudió hasta la comisaría de Carabineros, para presentar una denuncia de intento de encerrona.

El auto de Espejo permaneció chocado y abandonado, incluso con la llave en el lugar, tras chocar con una barrera de contención de alta velocidad.

“La verdad estoy acá para aclarar lo sucedido. La verdad estoy con la tranquilidad de lo que pasó fue un accidente, que debido a las circunstancias de lo que pasó… me venían siguiendo unos vehículos, pensé que me querían hacer una encerrona”, expresó hoy el jugador en las dependencias del club loíno.

“Tomé como medida de protección acelerar el vehículo, eso me jugó una mala pasada. Estoy con la tranquilidad que fue un accidente. Fue un momento de mucho temor, con mucho miedo, de que me querían hacer una encerrona”, agregó.

Botellas alcohólicas, alcoholemia y supuesta presencia de compañeros

Espejo, además, respondió por la presencia de bebidas alcohólicas encontradas en su vehículo, como lo confirmó el portal de noticias calameño, CN Medios.

“Se habló muchas especulaciones, mucho con otros temas, pero bueno, por eso estoy aquí dando la cara”, expresó, añadiendo que “las botellas estaban completamente cerradas, no estaban abiertas, eran para regalo”.

“Con todo el tema me hicieron el procedimiento que corresponde, por eso fui a carabineros a presentar denuncia de posible encerrona. La verdad que hicieron el procedimiento, de constatar lesiones, la alcoholemia que arrojó cero, comprobado. Por eso estoy totalmente tranquilo”, expresó.

Al ser interrogado de por qué esperó hasta el otro día para presentarse ante carabineros y realizar el control de alcohol correspondiente, Espejo declaró que “cuando pasa el accidente estaba shockeado, temí de mi vida, se me acercó gente, no sabía qué hacer. Entonces atiné a correr de vuelta donde mi tío. Llegué allá, me tranquilizó, pude dormir, y hablamos que al día siguiente íbamos a hacer la denuncia”.

“En el momento no estaba en capacidad de presentarme, estaba muy nervioso. Me presento con carabineros y me hice el procedimiento, eso fue durante la mañana”, acotó.

Finalmente, sobre los rumores de presencia de otros futbolistas naranjas en su vehículo al momento del accidente, el jugador aclaró que “yo iba solo, venía de casa de mi tío, y no sé donde sacaron que iba con compañeros”.