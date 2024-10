El triunfo de Colo Colo a Universidad Católica por la cuenta mínima en el Campeonato Nacional 2024 dejó consigo la expulsión de Jorge Almirón, que vio la roja por airados reclamos tras el agónico gol de Javier Correa al minuto 86.

En las imágenes se vio que el entrenador le reclamó al árbitro José Cabero e incluso se acercó para despedirse de él en un tenso momento que el informe respectivo se encargó de detallar.

“Al tomar mi mano, el Sr. Almirón me aprieta fuertemente, de manera irracional, desafiante e intimidante, para luego violentamente intentar forzarme a un acercamiento hacia su posición, tras lo cual sujeta con sus dos manos mi brazo y lo intenta jalar o mover de manera violenta”, escribió el juez del cruce jugado el 3 de octubre en el Monumental.

😡⚽🏁 Nunca se le vio tan enojado al Profe… Jorge Almirón fue expulsado en el final de #ElClásico186 y así fue su salida de la cancha, bajo el aplauso de los hinchas de Colo Colo en el Estadio Monumental. Con esta expulsión, el argentino no estará ante Audax Italiano en el… pic.twitter.com/jw1vEGHRfg — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 4, 2024

Y luego de la sufrida victoria ante Audax Italiano, que mantiene al ‘Cacique’ con la ilusión de ser campeón del fútbol chileno, Almirón hizo el domingo una feroz autocrítica por su expulsión ante los cruzados.

“Creo que la expulsión estuvo bien, doble amarilla porque me salí de mi zona, me expulsó y perdí la cabeza por el momento. No me puede pasar porque este equipo es muy grande, uno queda exhibido y perjudico al equipo”, expresó a la transmisión oficial.

Incluso, el DT del ‘popular’ pidió disculpas al colegiado por su reacción. “Mis más sinceras disculpas a José Cabero, que hizo un buen arbitraje. No lo haré más, lo digo de verdad, el máximo respeto al árbitro que lo hizo muy bien y yo me equivoqué”, apuntó.

Jorge Almirón arriesga una dura sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Conocerá su castigo el martes 8 de octubre.

“Acataré las consecuencias. Ojalá no sean tan drásticos y trataré de no hacerlo más”, cerró el exdirector técnico de Boca Juniors.