La recta final del Campeonato Nacional se encuentra al rojo vivo tras la derrota de Universidad de Chile ante Deportes Iquique que encendió la lucha por ser el nuevo campeón de Primera División e ilusionó a Colo Colo.

Esto debido a que la caída de los azules le abre la puerta a los ‘Albos’ para poder ser el nuevo líder y hasta el nuevo monarca del certamen de la mejor categoría del fútbol chileno.

Si bien el ‘Romántico Viajero’ sigue siendo el puntero del torneo con 55 puntos en 26 encuentros, el ‘Cacique’ tiene 48 unidades en 23 compromisos, por los que esos 3 duelos pendientes que tiene por ahora podrían ser su carta bajo la manga para ser el nuevo campeón.

El duelo de este jueves entre Colo Colo y Universidad Católica es vital para el desenlace del campeonato, ya que al ‘Cacique’ solo le sirve sumar para pasar a La U.

Los otros duelos pendientes para los dirigidos por Jorge Almirón son ante Huachipato y Unión La Calera, encuentros que serán disputados en fechas especiales.

El camino de Colo Colo para ser campeón del torneo de Primera División depende solamente de ellos, ya que en caso de ganar todos sus encuentros de aquí en adelante, al final de la temporada sumarían 2 puntos más de que puede hacer La U si vence a todos sus rivales.

Por su parte, Universidad de Chile quedó complicado en la recta final del campeonato, ya que a pesar de que puedan ganar todos sus partidos desde ahora en adelante, deben esperar un tropezón de su archirrival para volver a conquistar el torneo de Primera División.

Colo Colo vs Universidad Católica: jueves 3 de octubre, 20:00 horas (pendiente)

Colo Colo vs Audax Italiano: domingo 6 de octubre, 17:30 horas

Huachipato vs Colo Colo: domingo 13 de octubre, 12:00 horas (pendiente)

Unión La Calera vs Colo Colo: miércoles 16 de octubre, 19:00 horas (pendiente)

Palestino vs Colo Colo: fin de semana del domingo 20 de octubre

Colo Colo vs Deportes Iquique: fin de semana del domingo 3 de noviembre

Deportes Copiapó vs Colo Colo: fin de semana del domingo 10 de noviembre