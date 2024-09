Uno de los máximos referentes de Colo Colo en la actualidad es Arturo Vidal, experimentado volante con un gran legado en el fútbol europeo, pero que desde que retornó al Campeonato Nacional, no ha parado de protagonizar polémicas y ahora una directa con el exportero de La U, Johnny Herrera.

Resulta que el ‘Samurai Azul’, utilizó su puesto como panelista en TST de TNT Sports para lanzar ‘dardos’ contra el ‘King’ cuando publicó un mensaje con ‘supuesta’ dirección para Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Ricardo Gareca, todo tras quedar eliminado de Copa Libertadores.

En sus palabras, Herrera detalló que “Por más que no sea de él, al subirlo Vidal lo valida subiendo ese video. Le tira un palo a Aránguiz. Yo lo tenía en mi equipo, pero como técnico después de esto patada en la raja y chao. Yo no quiero hueones estúpidos así en mi equipo”.

“Que hable mal de compañeros de selección con los que salieron campeones. Que le ponga el emoticón de sapo a Díaz”, indicó muy ofuscado.

No obstante y como fiel reflejo de lo que es el ‘Rey’, Arturo volvió a arremeter en sus redes sociales y realizó una publicación en donde apunta directamente a Herrera, tratándolo de “chico” por su breve legado en Brasil.

La arremetida de Vidal

En concreto, Vidal arremetió sentenciando que “cuando volví de 15 años en Europa, jugué 30 partidos en Brasil”.

“Ahora no me voy a dar el tiempo de responderle a un chico que en su mejor momento jugo menos de 3 partidos en esa liga y que bueno que ahora le pasaron un micrófono, cuando lo llevábamos de paseo en la selección no le conocí la voz. Buenas noches”, enfatizó Arturo Vidal.

Este mensaje fue acompañado de un video en donde el volante de Colo Colo le marcaba un golazo en su primera estadía en el ‘Cacique’.

Dardos que de seguro serán repasados por el exjugador y arquero de Universidad de Chile, quien no escatima en palabras cuando tiene que defenderse de acusaciones y ‘dardos’ como los de Arturo Vidal.

Revisa la publicación de Arturo Vidal contra Johnny Herrera