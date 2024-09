Ñublense se quedó con un triunfazo en su visita a Cobreloa por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2024, luego de que los dirigidos por Mario Salas vencieran 1-0 en Calama.

Pero no todo fue festejos para el equipo de Chillán, ya que su entrenador fue agredido en medio de la celebración por el gol en los últimos minutos de Patricio Rubio.

Luego de que el delantero de los ‘Diablos Rojos’ anotara desde mitad de cancha, un hincha de Cobreloa atacó con una botella y tumbó a Salas a un costado de la cancha del Zorros del Desierto.

En las imágenes del momento, se ve cómo el proyectil le da en la cara al entrenador de Ñublense. El hecho fue rápidamente denunciado al cuarto árbitro del partido.

Tras el encuentro, el propio Mario Salas dijo en conferencia de prensa que “una persona me lanzó un Gatorade en forma muy agresiva, muy violenta. La verdad es que me raspó y me golpeó la mano”.

“Quizás si esa botella hubiese pegado un poquito más adentro, me hubiese pegado más de lleno en la cara o en la sien. A lo mejor estaría en otro lugar u otro lado”, añadió el entrenador de los chillanejos.

Por último, Salas dijo que “creo que hay que tomar las medidas que corresponden al caso. Son hechos que no pueden pasar desapercibidos”.

Oye pero la media precisión, directo a la cabeza de Mario Salas.

Ni los gringos igualan ese ataque.pic.twitter.com/7qXAAxcKDh — Simplemente, el Tío (@Peineta2022) September 25, 2024