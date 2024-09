Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El exfutbolista Marco Olea cuestionó al Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) sobre si Esteban Paredes devolverá el fondo de retiro al regresar a jugar, a lo que el gremio respondió que el goleador no ha cobrado dicho fondo al no haberlo postulado. Olea insistió, pero el Sifup aclaró que el fondo entra en vigencia con la firma de un acuerdo con TNT Sports. Tras una serie de intercambios en redes sociales, el asunto se zanjó con el Sifup pidiendo no difundir información falsa y recordando el proceso de activación del fondo de retiro.