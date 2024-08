Roberto Rojas, protagonista del arco de La Roja en los 80’, salió al paso en las últimas horas del feroz ninguneo que recibió de Johnny Herrera en el debate sobre el mejor arquero chileno de la historia.

Luego que Claudio Bravo anunciara su retiro del fútbol profesional, el ‘Samurái Azul’ llenó de elogios a quien fuera su compañero en el ‘Equipo de Todos’.

“Somos un país chaquetero. Ya escuché a algunos comentaristas diciendo que (Bravo) jugó en el Barcelona y el Manchester City, pero que no era titular. Jugó en los dos mejores equipos del mundo en su época. Jugó en el Barcelona que ganó todo, ganando incluso el Trofeo Zamora. Jugó y fue campeón en el City. Qué mejor broche de su carrera que lo que hizo en la selección“, indicó de entrada en su rol de comentarista de TNT Sports.

Y luego sacó a colación a Rojas, ex Aviación, Colo Colo y Sao Paulo. “Y a nivel de selección, no que el ‘Cóndor’ atajaba más… El ‘Cóndor’ no le llegó ni a los talones a Claudio Bravo. Ni a la uña del dedo chico del pie le llegó. Con todo el respeto que se merece”.

“(Bravo) fue el único arquero en la historia de nuestro fútbol que ganó algo. Ese algo fueron dos Copas América siendo titular, capitán y atajando en definición a penales. Si hay alguien que quiera cuestionar si es el mejor arquero de la historia, creo que no tiene validez”, aseveró el símbolo de La U.

Ante esto, Roberto Antonio Rojas, subcampeón de Copa América en 1987 y protagonista del Maracanazo en 1989, no se quedó en silencio y le respondió con todo a Herrera.

“La opinión viene de quién es nomás, y eso hay que respetar, es lamentable, lamentable, porque es un tipo que convivió mucho con él (Herrera con Bravo), pero tiene el derecho a opinar de la forma en que lo hizo”, expresó en diálogo con RedGol.

“Hay algo que él tiene que resolver conmigo, pero yo con él no tengo nada, es responsabilidad de él. Mucha gente me ha faltado el respeto por muchos años, uno más, no estoy ni ahí. Para mí el sol sale todos los días, no va a cambiar nada y la vida sigue nomás”, cerró el ‘Cóndor’.