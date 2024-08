La Universidad Católica sufrió su tercer partido consecutivo sin victorias en el Campeonato Nacional 2024, alejándose de la pelea por el liderato al caer 2-1 ante Audax Italiano en el Estadio El Teniente de Rancagua. Con esta derrota, la UC desperdició la oportunidad de posicionarse como único sublíder y acercarse a solo dos puntos del puntero Universidad de Chile. Jorge Contreras, exjugador cruzado, criticó el rendimiento del equipo de Tiago Nunes, señalando que no ve posibilidades de que puedan ser campeones, destacando la falta de contundencia en el área rival como uno de los principales problemas.

La UC sumó el domingo su tercer partido seguido sin triunfos en el Campeonato Nacional 2024, distanciándose de la lucha por el liderato, luego de caer por 2-1 ante Audax Italiano en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Los cruzados perdieron así una inmejorable opción de colocarse como únicos sublíderes del torneo y quedar a solo dos unidades del puntero Universidad de Chile.

El equipo que dirige Tiago Nunes estaría hoy como líder exclusivo, con 42 puntos, si hubiera sumado de a tres en los últimos cruces ante Palestino, Everton y los itálicos. Con los ‘árabes’ y ‘ruleteros’ solo empató.

Quien analizó esta baja de rendimiento del elenco de la franja fue el otrora mediocampista ofensivo Jorge Contreras, quien defendió a la UC de 1989 a 1992.

El ‘Coke’ indicó en Bolavip sobre el nivel de Católica ante los de Juan José Ribera que “la vi con muchos problemas en realidad. No tiene la producción que necesita un equipo para estar peleando arriba. Ha tenido tres oportunidades de escalar a la tabla y no han aprovechado”.

Y el histórico cruzado fue tajante al señalar que no ve a la escuadra de Nunes con chances de gritar campeón a fin de año.

“Este plantel no da para nada. No se ve posibilidad. La pelea la dan solo Colo Colo y La U. No sé si a Coquimbo le dará. La pelea estará entre los dos más importantes”, aseveró.

“Católica ha tenido dos pruebas importantes y no ha sabido aprovecharlas. Ha sido muy poco certero a la hora de convertir. Con Everton Zampedri falló un penal, no se le dio nomás, pero esta vez fue inferior. Mostró muy poco para superar al Audax”, finalizó el exvolante de gran pegada.