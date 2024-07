Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El futbolista chileno Mauricio Isla continúa sin club y, tras no avanzar las negociaciones con Colo Colo, fue ofrecido a otro club del fútbol chileno, en este caso, Universidad de Chile. Las declaraciones de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, insinuando que Isla no tenía interés en unirse al club albo fueron desmentidas por el propio jugador, quien afirmó jugar por los hinchas y la familia, no por los dirigentes. Ante la falta de avances con Colo Colo, el agente de Isla se contactó con la U, siendo recibidos con interés por parte del equipo azul.