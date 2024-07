El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, protagonizó este viernes una tensa conferencia de prensa al ser consultado en varias oportunidades por el polémico caso del joven Marcelo Morales.

Todo indica que el lateral de 21 años fue ‘congelado’ por la dirigencia de Azul Azul por líos contractuales, específicamente al no renovar aún su vínculo con el elenco colegial.

El ex DT de Huachipato nuevamente debió dar explicaciones por la ausencia del ‘Chelo’ en su andamiaje y hoy se cansó de referirse al tema en el CDA. Apuntó que la decisión de sacar al defensor fue por temas futbolísticos.

“Marcelo está entrenando, está a disposición y vamos a los detalles de la decisión mía deportiva… Su semana fue buena y la lista de citados nunca la digo en público”, indicó de entrada.

“La semana pasada dije que fue una decisión cien por ciento del entrenador, uno evalúa rendimiento táctico, rendimiento físico, rendimiento técnico y el aspecto sicológico, un jugador tan joven donde tiene una exposición tan grande“, complementó.

En la misma línea, el trasandino explicó que “hace unas fechas tomé una decisión parecida con Lucas Assadi y no tuvo tanta repercusión porque no hay un contrato de por medio”.

“A Lucas le hizo bien y el objetivo con Marcelo Morales era el mismo, evaluamos algunos comportamientos técnico-tácticos, lo emparejamos con el rendimiento físico y consideré que necesitaba descansar para volver a enfocarse después de ver el partido de afuera”, añadió.

Para cerrar, Álvarez dijo ya incómodo: “¿Si aceptaría que la dirigencia me diga que saque a un jugador? Me habla de supuestos. Acá hay una negociación de hace meses y yo como entrenador he intentado que las cosas salgan bien. No imagino un escenario que no es”.

La U afina detalles para chocar este domingo 21 de julio ante Cobresal, en el norte, en la reanudación del Campeonato Nacional 2024.