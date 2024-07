El pasado domingo 14 de julio se confirmó la partida de Alexander Aravena de Universidad Católica. El delantero de 21 años emprendió rumbo al Brasileirao en su primera experiencia en el extranjero.

El joven atacante se sumó a la disciplina de Gremio de Porto Alegre, elenco que se la jugó y llegó a un acuerdo con los cruzados por el 70% del pase de ‘Monito’.

Católica pierde así una pieza clave en el andamiaje de Tiago Nunes, por lo que rápidamente el club precordillerano se puso manos a la obra para encontrar a su sustituto.

Y de acuerdo a Frecuencia Cruzada, medio afín al elenco de la franja, la regencia que encabeza Juan Tagle ya tiene en carpeta al principal candidato para tomar el lugar de Aravena y reforzar la ofensiva.

El nombre en cuestión es Rodrigo Piñeiro, delantero uruguayo de 25 años que milita en el Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros.

“Piñeiro no está a gusto en Vélez Sársfield, ya que su entrenador, Gustavo Quinteros, no le ha dado los minutos que él esperaba a lo largo de este semestre. Desde su llegada al conjunto de Liniers solo ha sumado 534 minutos en once partidos disputados, en los que solo logró entregar una asistencia”, sostiene la publicación.

Recordar que Piñeiro brilló en el fútbol chileno con la casaquilla de Unión Española en 2022 y 2023. Jugó un total de 53 partidos y marcó 21 goles. En su carrera también ha jugado en Nashville de Estados Unidos y Danubio, Peñarol, Rampla Juniors, Boston River y Miramar de Uruguay.

Para el segundo semestre, la UC se ha reforzado con Valber Huerta y Fernando Zuqui, en la defensa y el mediocampo respectivamente.