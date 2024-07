Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El anhelo de Jorge Almirón de sumar a Matías Catalán como refuerzo en Colo Colo no se concretará, según informó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. El lateral derecho no llegará debido a la alta demanda de Talleres de Córdoba en competencias como la Copa Libertadores. En contraste, se han dado acercamientos para fichar a Mauricio Isla, bicampeón de América, con varias reuniones en curso. Mosa destaca que es importante tener un plan B en caso de que las negociaciones no prosperen. El objetivo es potenciar el plantel de cara al Campeonato Nacional y los octavos de final de la Copa Libertadores contra Junior de Barranquilla.