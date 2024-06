El volante Luciano Cabral, jugador de Coquimbo Unido, es codiciado por Colo Colo y Everton en el mercado de pases del fútbol nacional. A pesar del interés, Cabral se muestra tranquilo en el equipo de la Región de Coquimbo y asegura que no ha pensado en un cambio de aires, dejando en manos de su representante cualquier negociación. El futbolista, nacionalizado chileno de 29 años, expresa su deseo de permanecer en el club, agradecido con la institución y la ciudad. Su futuro seguirá siendo tema de interés durante las vacaciones.

El volante Luciano Cabral, actual jugador de Coquimbo Unido, se ha convertido en uno de los más cotizados de cara al mercado de pases del fútbol nacional.

El ’10’ de los aurinegros es pretendido por Colo Colo y ahora Everton se metió con todo en la pelea por ficharlo, pero él dice estar tranquilo en el puerto ‘pirata’.

Y es que consultado por su futuro, el nacionalizado chileno -de 29 años- aseguró que no ha pensado en un cambio de aires.

“De eso se encarga mi representante y, hasta hace algún tiempo atrás, cuando me fue a ver Santiago, le pedí que por favor no me dijera nada hasta que llegara el final de la primera rueda”, contó Cabral a TNT Sports, luego del empate ante Palestino.

“Hoy estaba pensando en hacer lo mejor durante el partido y ahora voy a descansar y trataré de charlar con él pronto”, agregó el volante de Coquimbo Unido.

Consultado por si le gustaría quedarse en el cuadro ‘pirata’, Luciano Cabral dijo “por supuesto que sí. Yo estoy muy agradecido y se lo trato de demostrar a la gente, a la institución y al pueblo coquimbano”.

“Estoy feliz acá y me siento bien con mi familia, tanto en la cancha como en la ciudad. Pero bueno, ahora veremos en las vacaciones. Quisiera ser parte de lo que se puede lograr con este grupo”, concluyó el jugador ‘pirata’.