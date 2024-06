Hospitalizado desde el lunes en el Servicio de Traumatología del Hospital San Pablo de Coquimbo, con una fractura en el cuello del fémur, se encuentra Adán Godoy Rubina (89 años), exarquero de la selección de fútbol de Chile en el Mundial de 1962, quien resultó cobardemente agredido la tarde del domingo cuando se dirigía a su domicilio en La Serena.

El nacido en el pueblito Los Loros de Copiapó, el 26 de noviembre de 1936, ha llevado su vida posterior a la fama futbolera, en las regiones del norte chico, deberá ser intervenido en el centro asistencial porteño a la espera de una prótesis, como recalca su esposa Ana Rivera, quien estaba a su lado el día del infortunado incidente que derivó en su hospitalización.

Conversando con El Día, destaca la señora Ana que fue un inesperado incidente aparentemente con un joven sujeto que se encontraba drogado, ya que no entiende el nivel de agresividad sin sentido alguno en contra de una persona de la tercera edad, cuando se acercaban a solicitarle si podía mover su vehículo para que ellos pudieran acercarse a su domicilio.

Godoy participó del partido que le dio el tercer lugar a la Roja ante Yugoslavia en el Mundial de 1962, encuentro que ganó Chile por 1-0 con el solitario tanto a los 90 minutos de Eladio Rojas. Apareció entre los titulares en ese partido, luego de la caída del elenco nacional en semifinales ante Brasil por 4-2 (que fue el campeón), y cumplió una gran actuación en el pórtico manteniendo el arco en cero.

La señora Ana, su compañera de hace 69 años, explica que “en este momento está esperando que lo operen, tiene fractura en la cadera, está bien porque está con sedantes, tranquilo y a la espera de la operación y la prótesis”, comenta desde el mismo centro asistencial donde le han permitido acompañarlo y darle apoyo.

Comenta que por momentos lo ve preocupado, “Adan nunca ha estado hospitalizado, es primera vez en su vida, yo le digo que tiene que tener paciencia y esperar cuando lo tengan que operar y ponerle la prótesis en la cadera”, sostiene-

Recordó que el incidente ocurrió a las 16:00 horas del pasado domingo 2 de junio. “Veníamos de almorzar, todos los domingos nos juntamos en la casa o salimos con mi hijo y los nietos, esta vez fuimos con mi hija, mi nieto se había ido al valle y fuimos al almorzar, nos vinimos a las 4 de la tarde, veníamos a la casa”, contó.

Agregó que al llegar a casa, en una calle chica, había un vehículo que no les permitía el paso. “Mi hija se bajó a decirle a la persona que estaba ahí que se corriera un poquito para pasar con el auto, no le hizo mucho caso, cuando se bajó Adán a pedirle que se moviera, no alcanzó a decir nada cuando lo agredió con los dos pies, lo empujó, la gente está agresiva, en especial los jóvenes, la gente del barrio lo ubica, somos una comunidad bien amigable”.

Fue trasladado al hospital de La Serena, derivando finalmente al Hospital San Pablo, “lo llevamos a La Serena y de ahí a Coquimbo, acá lo han atendido súper bien, vino el jefe que nos dijo que había que esperar y apenas esté el pabellón lo operarán, debe ser sí o sí operación, menos mal que no se golpeó la cabeza, fue muy fuerte el golpe que le dio, realmente la gente está muy agresiva”, concluyó.

Un arquero de bajo perfil

Luego del Mundial, Adán Godoy llegó a Colo Colo, jugando en Primera División de donde fue prestado a Santiago Morning. “Fuimos campeones de ascenso en el 60 y luego de la selección, me compró la Universidad Católica donde estuve cuatro años y también Audax Italiano”, recordó Adán en la última entrevista concedida a diario El Día.

“Soy de bajo perfil”, relató prácticamente sin tener ninguna fotografía de ese momento icónico para el fútbol nacional. “Las fotografías se las han llevado mis hijas, ellas las tienen de recuerdo, en especial en Canadá donde vive una de ellas, casada nada menos que con el ex volante de Colo Colo y la selección nacional, Carlos Rivas, yo me mantengo alejado de eso, aunque sin duda lo que hicimos en ese Mundial, nadie en Chile lo ha podido igualar”, precisó.

Acerca del partido histórico, el cuidatubos afirmó que, “nos tocó jugar contra grandes rivales, Alemania y el propio Brasil, que era una potencia, por eso fue importante salir terceros, eso no lo logran muchos de los países que organizan mundiales”, fortaleció.