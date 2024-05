El próximo fin de semana se bajará el telón a la primera parte del Campeonato Nacional 2024. La decimoquinta fecha contará con un domingo de infarto en la lucha por el liderato del torneo.

La tabla del certamen doméstico sigue con La U en la cima, ahora con 29 puntos. Sin embargo, se le acercaron Coquimbo Unido y Universidad Católica, que derrotaron a Unión La Calera y Cobreloa, respectivamente.

Aurinegros y Cruzados llegaron a 27 unidades, uno más que Colo Colo (26) que escaló en el listado luego de su goleada 3-0 a Deportes Iquique (24).

Ante este escenario, la primera rueda tendrá un cierre lleno de emoción en la lucha por la cima. El domingo 2 de junio concentrará los duelos que tienen a los equipos que pelean por la punta.

Universidad de Chile intentará continuar en lo más alto de la tabla, aunque tendrá una dura visita a Viña del Mar para enfrentar a Everton en el Estadio Sausalito.

En tanto, la UC y Coquimbo Unido chocarán entre sí en el duelo que asoma como el más atractivo de la jornada 15. El elenco de la franja y los ‘piratas’ cerrarán la fecha en el Estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’.

Por su parte, Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a Deportes Copiapó. Los albos están a tres puntos de su ‘archirrival’ y se medirán con un rival que necesita sumar en su objetivo de salir de la zona de descenso al estar penúltimo.

La última fecha de la primera rueda arrancará el viernes 31 de mayo con el cruce entre Cobreloa y O’Higgins en el Estadio ‘Zorros del Desierto’, en Calama.

Programación de la 15ª fecha del Campeonato Nacional 2024:

Viernes 31 de mayo:

20:30 horas: Cobreloa vs O’Higgins, estadio ‘Zorros del Desierto’.

Sábado 01 de junio:

17:30 horas: Unión Española vs Deportes Iquique, estadio Santa Laura-U. SEK.

20:00 horas: Audax Italiano vs Palestino, estadio Bicentenario La Florida.

Domingo 02 de junio:

12:30 horas: Everton vs Universidad de Chile, estadio Sausalito.

12:30 horas: Ñublense vs Huachipato, estadio Bicentenario ‘Nelson Oyarzún’.

15:00 horas: Cobresal vs Unión La Calera, estadio El Cobre.

17:30 horas: Colo Colo vs Deportes Copiapó, estadio Monumental.

20:00 horas: Coquimbo Unido vs Universidad Católica, estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’.