Juan Cristóbal Guarello y Patricio Yáñez, reconocidos comentaristas deportivos, salieron en las últimas horas al paso de las polémicas que protagonizó Nicolás Castillo apenas finalizado el Clásico Universitario en el Estadio Nacional.

El ariete cruzado, que estuvo varios meses sin actividad debido a diversas dolencias y que está reviviendo de la mano de la UC, realizó a la hinchada de La U gestos de penetración y luego se retiró con un clásico ‘Pato Yáñez’.

Y eso no fue todo. El ‘Nico’ posteriormente se tomó sus redes sociales para enviar más dardos hacia el elenco azul y responder con burlas a Johnny Herrera, luego que este último tildara a Castillo de “pobre hueón”.

“¡Hoy y siempre me los pasaré por el pico!”, indicó el atacante de 31 años para después rematar con “¿Cuántas quieren? 1,2,3? ok. Gitanos”, aludiendo a la falta de un estadio propio para los azules.

Ante esto, Guarello sacó la voz en su programa de Youtube ‘La Hora de King Kong’: “El problema es que la única manera que le da tener vigencia con la hinchada de la Universidad Católica es con esto. Porque futbolísticamente no le da”, indicó de entrada.

“Mientras Castillo hizo un par de goles de tiro libre no dijo nada. Pero mientras tuvo sus problemas físicos y no podía jugar atacó a Fuenzalida y Toselli. Entonces ¿Qué hace Castillo? Clientelismo con el hincha de Universidad Católica más mandril. El apela al simio, apela al termo, porque sabe que el termo lo va a proteger”, añadió.

Para cerrar, el periodista se preguntó: “¿Entonces cómo él es protagonista?”, respondiendo la interrogante a que “porque futbolísticamente no puede ser protagonista. Le habla a ese hincha termo, y ese hincha le compra. Entonces es su manera de presionar y de estar en la UC, es su manera de estar vigente”.

Patricio Yáñez: “Estuvo a punto de perder la vida y no aprendió nada”

En tanto, el otrora delantero y actual comunicador también lanzó fuertes críticas hacia el ex Brujas, Frosinone, Pumas. Benfica y América por su accionar tras el Clásico que ganó Católica por 2-1 en Ñuñoa.

“Lo que me llama la atención es que este chico no aprendió nada, estuvo a punto de perder la vida, el fútbol, cosas que te sensibilizan y te dejan en un plano de entender la vida”, señaló en la edición AM de Deportes en Agricultura.

“No le sucedió absolutamente nada, además de una ordinariez y grosería de publicarlo después en las Redes Sociales (…) Tener este tipo de actitudes la verdad que a mí me sorprende, porque la vida te golpea, te da oportunidades y demuéstralo con madurez”, agregó.

Para terminar, el mundialista en España 1982 espera que Castillo “ojalá cambie, porque le queda mucho por vivir. No con el fútbol quizás, pero después tiene que vivir con su vida y con estas actitudes tan groseras, agresivas… No me parece para alguien que en la vida lo ha pasado mal”, finalizó.