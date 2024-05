El susto ya pasó. Tras pasar varios días hospitalizado en la UCI y continuar con su recuperación en casa, Fernando Díaz asegura estar tranquilo y en buenos términos de salud.

El ‘Nano’ conversó con El Expreso PM, de Radio Bío Bío, donde se mostró de buen humor y se refirió a su complicada situación (un shock séptico -más una neumonía y una infección de pulmón y riñón-) que ya da por superada.

Sin embargo, hubo otro tema en el cual Díaz profundizó: Luciano Cabral. El entrenador de Coquimbo Unido no escatimó en elogios a su talentoso dirigido.

“Es distinto, talentoso. Ya pensar que cualquier jugador profesional que está cinco años sin entrenar, y es capaz de ser el mejor de un país, porque el año pasado fue el mejor volante, estamos hablando de un superdotado”, expresó.

“Un profesional que está dos años sin jugar, en general no vuelve a jugar. Y acá él llegó a un nivel altísimo”, complementó.

El ‘Nano’, como es conocido, recordó también el día que le ofrecieron al futbolista: “Pensamos en el tiempo que no jugaba, pero quedamos en ‘veamos, no perdemos nada’. Él llega a entrenar, entrena, y me acerco a Esteban González (su ayudante) y le digo ‘este es más bueno que la tatatata… es espectacular’.

“Es un tipo que tiene todo para ese puesto. Conducción, te habilita, piensa antes que el resto, te ayuda en recuperación… me parece que es un jugador que destaca mucho a nivel nacional. Creo que tiene nivel para llegar más arriba”, acotó, profundizando en que “también tuve a Jorge Valdivia en sus primeros años, y es algo similar en cuento a capacidades, características, son muy similares”.

¿Se pierde Cabral la Copa América?

Fernando Díaz también tuvo palabras para la posible baja de Cabral de la Copa América, pese a que fue incluido en la lista provisional de 55 jugadores de Ricardo Gareca, debido a su antiguo paso por prisión por 5 años en Argentina.

“Va a ser difícil, estamos claro que Estados Unidos es bien difícil con cualquier problema. Es lamentable, pero va a tener otras oportunidades, seguro”, expresó.

“Y creo que su cabeza, después de lo que pasó, sabe que va a llegar esa posibilidad. Lo va a aceptar bien, creo yo”, acotó.

Finalmente, Díaz no ocultó su deseo de que se extienda la estadía del ’10’ coquimbano: “Tengo entendido que hasta fin de año (su contrato), creo que hay conversaciones. Pero sí, a nosotros nos gustaría tenerlo a él, estamos en una posición expectante. Escuché al club también de esperar un poco, que se no vaya a mitad de año”.

“Estamos en posición expectante… y quizás pueda existir la ambición de ir por más en el campeonato. A lo mejor que se quede Cabral hasta fin de año, que lleguen un par de refuerzos, y nuestro equipo puede perfectamente pelear algo importante”, concluyó.