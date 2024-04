Un excadete de Cobreloa desmintió a su club y, públicamente, reconoció haber participado de una violación masiva junto a otros compañeros del cuadro naranja a una joven en 2021.

Los hechos se remontan al 21 de septiembre de ese año, día en que la víctima -entonces de 18 años- fue atacada “en manada” por un grupo de futbolistas en la Casa Naranja de Calama, luego de un asado celebrado en el lugar.

El cuadro ‘loíno’, a principios de abril, aseguró que “no fue posible acreditar que se haya cometido un abuso o violación masiva”, en base a indagatorias de un estudio de abogados externo contratado por el propio club.

Sin embargo, esas conclusiones fueron rebatidas por el excadete naranja, quien habló en el programa Círculo Central sin revelar su nombre ni rostro.

“Estoy aquí porque, después de ver el comunicado que envió Cobreloa, todos dicen que hay que apoyar a la víctima, pero eso también significa decir la verdad”, dijo de entrada el futbolista.

“¿Cómo pueden decir que no ha pasado nada, cuando todos sabemos que sí?”, añadió el excadete de Cobreloa, confirmando la violación masiva hacia la denunciante.

Luego, el exjugador ‘loíno’ aseguró vivir presa de su angustia por los hechos que protagonizó y que el equipo ha intentado tapar.

“Desde el momento en que ocurrieron los hechos, hasta el día de hoy, no he podido dormir tranquilo. Es algo que me atormenta casi todas las noches. Quiero justicia”, concluyó el supuesto victimario.

Vale recordar que el caso, que se cerró inicialmente sin culpables, fue reabierto luego de posibles vicios en la investigación.

Reacciones tras palabras de exjugador de Cobreloa

La diputada Marisela Santibáñez, luego de las palabras del exjugador naranja, reaccionó llamando a continuar con la investigación.

“El relato del cadete de Cobreloa fue completamente sobrecogedor, esto muestra una cultura generalizada que relativiza la violación y otras atrocidades que las mujeres hemos tenido que soportar durante siglos”, dijo la parlamentaria.

“Esto no puede ocurrir en nuestro deporte, ni menos en nuestro país.

Hay que llegar al fondo de este asunto de manera urgente”, añadió la diputada Santibáñez.