Restan solo horas para que arranque una nueva versión del Clásico entre Universidad Católica y Colo Colo en la Primera División del Campeonato Nacional y Fernando Zampedri, fue el encargado de encender la previa con comentarios en contra del arbitraje de cara al duelo ante el ‘Cacique’.

Esto agitó las aguas en suelo nacional y fue un exjugador, referente de Universidad de Chile y actual panelista del programa deportivo TST de TNT Sports, Johnny Herrera, quien se unió al artillero ‘Cruzado’ y arremetió contra el referato nacional.

En el citado programa, el ex capitán azul partió comentando las palabras de Zampedri al sostener que “para mí hay dos versiones. Una, y yo creo que estoy de acuerdo, es con el rival que van a jugar”.

“Colo Colo no le expulsaron a Maximiliano Falcón como en dos o tres partidos sin ningún problema y no pasó nada. Yo no he visto mucho los partidos de Católica”, indicó.

Por otra parte, complementó sus dichos al sostener que “a grandes no sé si (la UC) se ha visto perjudicada, pero apunta más a su rival”.

Fue ahí donde apuntó sus dardos con un destino directo al enfatizar que “Colo Colo se ha visto muy beneficiado en este inicio de campeonato con los árbitros, entonces por ahí Zampedri se está colocando el parche antes de”.

Dardos que llegan a hora de que ambos elencos se enfrenten por el Campeonato Nacional con Universidad Católica buscando mantener el buen inicio que ha tenido Tiago Nunes en la banca, mientras que el ‘Cacique’ tendrá que salir a buscar los tres puntos para no perder tanto terreno con los puestos de la parte alta de la tabla.