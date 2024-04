El fútbol joven nacional dejó este fin de semana un episodio que está dando de hablar y que lo protagonizó un relator de Cobresal durante el cruce de la serie Sub 21 ante la UC.

Se jugaba el segundo lapso, con ventaja del cuadro nortino por 1-0, cuando el arquero cruzado Martín Contreras le pegó un empellón a uno de los delanteros albinaranjas para recuperar el balón y buscar salir rápido desde el fondo.

Fue en ese momento en que el relator del encuentro -transmitido en el Facebook oficial de la institución nortina- criticó con todo la acción del guardameta cruzado.

“Estuvo de más eso (el empeñón). Bien malita clase el portero de la Católica, y eso que son los Caballeros Cruzados, pituquitos, pero el arquero harto flaite te diré”, indicó.

Segundos después, el relator agregó que “yo decía recién eso, porque no tenía necesidad. No tenía la pelota y vino y le dio un empeñón, estuvo de más esa actitud fea del arquero de Católica”.

Polémico comentario que enfureció a hinchas y medios partidarios cruzados, que incluso pidieron exigir disculpas públicas al conjunto ‘albinaranja’ por “trato discriminatorio”.

Consignar que el pleito terminó con victoria de Cobresal por la cuenta mínima.

Cruzados tiene que exigir no solo disculpas públicas, si no también sanciones para este nefasto periodista de Cobresal, por trato discriminatorio en contra de nuestro arquero Martín Contreras. Gente así no puede volver nunca más a transmitir fútbol joven. pic.twitter.com/iIGo8gdNRq

— Radio de la Cato (@delacatoradio) April 20, 2024