El jefe de los árbitros del fútbol chileno, Roberto Tobar, negó que exista una especie de persecución contra Maximiliano Falcón, defensor de Colo Colo, por su última expulsión en el torneo nacional.

Recordemos que el zaguero charrúa debió irse a las duchas en el compromiso contra Everton, la semana pasada, tras reaccionar a una provocación de Rodrigo Contreras.

“Lo que pasó no fue correcto, tengo que hacer el mea culpa de mi reacción. Por ahí se vio más brusco en la TV, el jugador de Everton sabe que no lo toqué, aprovechó el momento y le salió bien”, dijo Falcón con el paso de los días. Eso sí, remarcó que “sé que si no me perdonan algunas cosas, debo tener ojo con eso”, dejando entrever que existe una vara distinta en su contra.

Al respecto, Tobar aseguró en diálogo con Radio Agricultura que eso no es así. “Dice que podemos tener algo en contra de él y para nada”, afirmó.

“Nos gusta mucho el fútbol y queremos que nuestro deporte se desarrolle y crezca, con más minutos de juego, con partidos entretenidos y que las grandes figuras brillen. No queremos opacar, no queremos ser los árbitros los artistas en el juego, queremos hacer nuestro trabajo y terminar de buena forma”, agregó.

“Debió irse expulsado contra la U”

Tobar, incluso, repasó lo ocurrido entre Falcón y Contreras, justificando la cartulina roja exhibida por el juez Fernando Vejar.

“No es una agresión llena de violencia, pero entra con la cabeza en bajo vientre del jugador de Everton y no hay dudas que debió ser expulsado”, aseveró.

Por otro lado, Tobar también reconoció que hubo un error arbitral que benefició a Falcón en el último tiempo, y nada menos que en el Superclásico.

“Con la U debió irse expulsado, fue una jugada bastante particular, pero en el momento de querer sacarse al jugador lanza un manotazo al rostro, donde procedimos mal a la hora de buscar la evidencia”, cerró.