Unión La Calera consiguió a mitad de semana un debut soñado en la Copa Sudamericana 2024 al vencer a domicilio por 1-0 a Alianza FC de Colombia, en cruce correspondiente al Grupo B.

Un triunfazo como forastero que dejó buenas sensaciones en el plantel y en la dirigencia ‘cementera’. No obstante, la hinchada del cuadro rojo no está del todo contenta y por un motivo en particular.

Parte importante de la afición calerana está incómoda con la ‘argentinización’ que ha tenido el equipo para la campaña 2024. Del once que salió a jugar el miércoles en suelo ‘cafetero’, siete jugadores eran del otro lado de la cordillera (Ibáñez, Ferreira, Parnisari, Encinas, Soldano, Haiuche y Gigliotti), un argentino-chileno (Aued) y solo tres chilenos (Ulloa, Ferrario y Pérez).

Pero el hecho que colmó la paciencia de la fanaticada del elenco de la Región de Valparaíso fue un afiche que colocó el club en redes, publicación donde invita a sus hinchas a comprar entradas para la Sudamericana.

“Adquirí tu pack Sudamericana”, se puede leer en el posteo que luego fue sacado de las redes.

“Nos quitaron toda la identidad”, “¿Hablar como ellos (argentinos) no será mucho?” y “Nuevo club argentino cada vez más en decadencia“, fueron algunas de las críticas.

No basta con tener 11 jugadores nacidos en Argentina, un DT argentino, dueños argentinos, pero, ¿Hablar como ellos no será mucho? "Adquirí"? Estamos en Chile!! Ay Unión La Calera! 🤨🤦🏻‍♂️ @EfectoCementero @radiolacalera pic.twitter.com/DeEJHTRmSW — Ricardo Maturana (@ricardosinnick) April 6, 2024

ADQUIRÍ tus entradas, che boludin.

unión la calera nuevo club argentino cada vez más en decadencia 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/JYBxtLyxWA — connita (@connitaaacduc) April 6, 2024