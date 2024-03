El pasado domingo, el duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo paralizó el fútbol chileno luego de la fuerte entrada de Maximiliano Falcón sobre el debutante ‘Pirata’ Dixon Pereira, quien resultó con fracturas en sus costillas tras un rodillazo del defensor de Colo Colo.

Tras eso, el joven debió ser derivado de urgencias al hospital y por ahora, permanece en el centro hospitalario esperando seguir con su evolución.

Sin embargo, fue contactado por AS Chile y entregó detalles de los momentos de tensión y el gesto de Maximiliano Falcón tras lesionarlo.

En sus primeras palabras, Dixon Pereira sentenció que en la jugada “me doy vuelta y él (Falcón) ya estaba arriba mío. Yo siento que fue una jugada de fútbol, nunca pensaría que él fue directo a pegarme. Prefiero verlo así”.

“Me costaba mucho mantener la calma”

“En el momento estaba bastante mal y me costaba mucho mantener la calma, ya que no podía respirar bien. Una vez hospitalizado se ha ido disminuyendo el dolor y me he sentido bastante mejor”, aseguró.

Por otra parte, reconoció que fue sus primeros minutos como jugador profesional al sentenciar que “estaba con mucha ilusión preparándome, era mi debut, pero bueno, así es el fútbol y las cosan pasan por algo. Prefiero verlo por ese lado”.

Así también, reveló que Maximiliano Falcón lo contactó y “me ofreció disculpas. Me dijo que cualquier cosa que necesitara, le hablara. Estoy muy agradecido con él”.

Por último, hace algunas horas subió una imagen en sus redes sociales en donde expresó que “a pesar de todo lo que pasó, estoy más que agradecido de la oportunidad que me brindaron y darle las gracias a todos los que me envían mensajitos”.

“Vamos nomás que esto continúa”, lanzó un esperanzado Dixon Pereira.