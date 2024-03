Un intenso y rocoso partido se vivió en el Francisco Sánchez Rumoroso, escenario en donde Coquimbo Unido y Colo Colo igualaron sin goles y en un compromiso marcado por la fuerte lesión de Dixon Pereira.

El joven debutante en el conjunto ‘Pirata’, tuvo la mala suerte de chocar con el experimentado Maximiliano Falcón, quien involuntariamente y en el aire, le propinó un rodillazo que lo obligó a salir en ambulancia directo al hospital.

El periodista en cancha de TNT Sports, Daniel Arrieta, fue claro en sus primeras impresiones al señalar que “me decían, preliminarmente, que sufrió una fractura de costilla”.

Tras esto, Falcón ha sido el blanco de duras y ácidas criticas en su contra, por lesionar a un joven que veía sus primeros minutos como profesional defendiendo la camiseta ‘aurinegra’ de Coquimbo Unido.

Es por esto que ante la oleada de mensajes en su contra, el ‘Peluca’ habló en zona mixta y señaló que “me enteré por el médico nuestro que iba a entrar a pabellón”.

“Mis propios compañeros me dicen que fue una jugada de partido, no tenia intención de pegarle, los que me conocen saben que no soy mala leche”, indicó.

Posteriormente recalcó que “fue una jugada fortuita. Me acaban de pasar su número y me voy a comunicar con él”.

“Por lo que me dicen no es nada grave, me quedo con el mal gusto, no soy así, no me gustaría que me pase a mí y a ningún compañero, espero que se recupero pronto”, sentenció Falcón.

Por último, reveló que conversó con algunos jugadores de Coquimbo Unido y le indicaron que era su debut como profesional en el fútbol y que se encontraba muy nervioso.

Con relación a esto, Falcón finalizó que “me decían que entró nervioso porque era su debut, la idea mía era disputar el balón y me dicen que fue una jugada de partido, ojalá que se mejore de la mejor manera”.

Revisa el choque entre Falcón y Dixon Pereira