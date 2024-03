Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, reveló nuevos detalles del incidente que vivió en la previa al Superclásico 195 entre Colo Colo y La U en el Estadio Monumental, duelo donde el elenco colegial hizo historia.

El presidente de la concesionaria del ‘Romántivo Viajero’, Michael Clark, fue el encargado de revelar la polémica: “Las autoridades estaban preocupadas de ponerle código 102 (derecho de admisión) a Cecilia Pérez porque andaba con la polera de La U. Esas son las preocupaciones que tienen”.

Horas después, la exministra de Estado confirmó la versión del mandamás azul y escribió en redes lo siguiente: “No ha nacido hombre que me diga cómo vestirme”.

Y ahora Pérez revivió la polémica. “Estábamos con el presidente Michael Clark, dirigentes y funcionarios de la ANFP tomando un café fuera del camarín, cuando se nos acerca un funcionario de seguridad y nos comenta que había un problema. Ahí nos dice que el ex general Christian Fuenzalida, asesor de seguridad de Estadio Seguro, instruye de que debo cambiarme de polera, porque la que traía puesta incitaba a la violencia”, indicó a La Tercera.

“Agregó que si no lo hacía, me aplicaría el artículo 102, de derecho de admisión a los estadios y que me tenía grabada como prueba. Nosotros no lo podíamos creer, ¿incitar a la violencia? De verdad nos vimos muy sorprendidos y obviamente muy molestos”, añadió.

En cuanto a su reacción, la secretaria de Estado durante el gobierno de Sebastián Piñera comentó que “de la sorpresa por el descriterio pasé a la molestia por el abuso de poder. Inmediatamente respondí que él en su calidad de asesor no tenía facultades para dar ninguna instrucción a nadie”.

“Andaba con polera, no con una camiseta, y claro que es desconcertante. ¿A quién no le llamaría la atención una advertencia de este tipo? Más bien fue una amenaza, que por lo demás insisto es totalmente ilegal, discriminatoria y arbitraria”, complementó.

Además, Cecilia Pérez aseguró que no ha hablado con Christian Fuenzalida tras el incidente. “Me lo crucé en el estadio un par de veces. No me miró y preferí no hablar con él, no tenía ninguna gana de cruzar palabra con esta persona después de su incorrecto actuar”, señaló.

Para terminar, la vicepresidenta de La U apuntó que “en ningún momento pensé en cambiarme la polera. Me comuniqué con la Ministra de la Mujer (Antonia Orellana) para ponerla al tanto del descriterio del señor Fuenzalida… Ella fue muy amable y empática, porque a todas luces era improcedente. Entiendo que siguiendo el conducto regular le comunicó a la Delegada la situación y ella le confirmó que no había falta ni vulneración legal y tuvo la amabilidad de llamarme y apoyarme emocionalmente como mujer”.