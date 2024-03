‘Pajarito’, ex volante ofensivo de 43 años, contó por primera vez que recibió un importante ofrecimiento durante su carrera, específicamente de Universidad de Chile.

Jaime Valdés, que en pocas semanas más jugará su partido de despedida en el Estadio Monumental, sacó una sorprendente confesión en plena previa del Superclásico por la primera rueda del Campeonato Nacional 2024.

“Estaba a punto de quedar libre, esto no lo sabe nadie y lo voy a decir ahora, me llamaron del equipo de la vereda del frente (La U)”, reveló en diálogo con AS Chile.

“Fue en el 2016 y el director deportivo de ese entonces me preguntó de cómo veía si me llegaba una propuesta de ese equipo. Y ahí yo le respondo ‘o sea, usted quiere que me maten de este lado y del otro lado’”, agregó.

Finalmente, la respuesta del ex Parma, Atalanta, Fiorentina y Sporting de Lisboa fue negativa. “Y le dije que no, que era imposible y ni siquiera puedo aceptar una propuesta así. Soy hincha de Colo Colo… Hasta el cajón”, aseveró.

Valdés llegó al ‘Cacique’ en diciembre del 2013 y tras una exitosa carrera en el fútbol italiano. Jugó un total de 187 partidos con los albos, con 25 goles y 27 asistencias.

En cuanto a títulos con el ‘popular’, el oriundo de El Bosque ganó un total de siete: tres campeonatos nacionales, dos Supercopa y dos Copa Chile.