Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, salió este martes a condenar la sanción del Tribunal de Penalidades de la ANFP por los graves incidentes protagonizados por barristas albos en la Supercopa ante Huachipato, el pasado 11 de febrero en el Estadio Nacional.

Tres semanas después de los desmanes en el recinto ñuñoíno, el ente disciplinario del balompié nacional entregó su dictamen y recae en los 12 mil 820 asistentes en Galería Norte que fueron controlados para el partido que abría oficialmente la temporada 2024.

Ante esto, el dirigente y otrora arquero del ‘Cacique’ declaró que “es lamentable. Todo ha sido súper lamentable. Nos enteramos de que hay 12 mil personas que están castigadas, que no pueden entrar, siendo que son unos pocos… todos vimos los que hicieron los desmanes. Es discriminatorio, arbitrario, cuesta entender”.

“En los últimos dos partidos de local que hemos tenido la gente se ha compartido bien. Es muy injusto”, complementó.

Y el brazo derecho de Alfredo Stöwhing no se quedó allí. “Es increíble. Hemos nombrado a dos personas que no van a ir al estadio a hacer desmanes (Jaime Valdés y Edmundo Valladares). Así como ellos hay muchísimos más que no hicieron nada”, apuntó.

“De alguna forma hay que solucionarlo, si no la violencia le está ganando al fútbol de alguna forma”, cerró.