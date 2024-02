El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, cargó este martes contra Estadio Seguro por la reducción de aforo en el Estadio Monumental para la revancha ante Godoy Cruz por la fase 2 de la Copa Libertadores.

Blanco y Negro solicitó una capacidad de 43 mil espectadores para recibir a los argentinos en Macul. Sin embargo, la autoridad aprobó finalmente 30 mil para la vuelta (la ida fue para el ‘Cacique’ por 1-0 en Mendoza).

“Me estoy enterando, estaba hace unos minutos todavía con dudas, no habían dejado vender las entradas, no había certeza de cuánta gente iban a dejar entrar hasta ahora, pero es una lástima“, indicó el estratega del ‘Cacique’ en rueda de prensa.

“Pensé que la autoridad, gente a cargo de esta toma de decisiones, la señora Pamela Venegas es gente de fútbol y en el momento y contexto que estamos, no sé… Hace mucho que no se juega en este estadio”, complementó.

Además, el ex DT de Boca Juniors declaró que “la gente quiere ver a Arturo Vidal, a su Colo Colo que no lo ve hace tiempo en su estadio. Espero que puedan prever esto y en el futuro exista un acuerdo en el tema de seguridad para que se pueda ver el estadio lleno… Es una lástima que no se pueda asegurar llenar el estadio. Estoy seguro que la gente iba a venir a presenciar una fiesta”.

Para cerrar el tema, Almirón dijo que “la gente se iba a comportar bien, estoy seguro que la gente no quiere perjudicar al club. Es una desagradable sorpresa para mí. Pensé que se iban a organizar bien y este estadio se creó para ese aforo, para recibir a mucha gente. Ojalá que no siga pasando porque la gente no tendrá fútbol. Me pone triste, como DT estoy representando a un buen club y siento que se le privan muchas cosas”.

Colo Colo recibirá a Godoy Cruz este jueves 29 de febrero, desde las 21:30 horas. El ganador de esta llave se enfrentará en la fase 3 al que supere la eliminatoria entre Sportivo Trinidense de Paraguay y El Nacional de Ecuador.