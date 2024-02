Esteban Pavez es en la actualidad protagonista absoluto en Colo Colo, uno de los ‘grandes’ del fútbol chileno. Es pieza fundamental en el mediocampo e incluso es capitán del equipo, pese a la llegada de Arturo Vidal esta temporada a Pedrero.

Además, el jugador de 33 años inició de gran forma la temporada 2024 con un gol en la clara victoria del ‘Cacique’ por 3-0 sobre Unión Española, en Santa Laura, por la fecha 1 del Campeonato Nacional 2024.

Sin embargo, el volante defensivo con pasos por Brasil, Emiratos Árabes y México tiene una gran deuda pendiente en el fútbol y lo dio a conocer en entrevista con el Sifup.

“Mi sueño era jugar en el Liverpool, soy fan de ese equipo, amo al Liverpool”, declaró el ‘8’ del cuadro albo.

“Juego con el 8 por Steven Gerrard. Es mi ídolo y siempre voy a tener ese peso, pues soy muy competitivo y me pregunto ¿por qué no llegué a Europa? ¿qué me faltó? Hago un mea culpa de las cosas buenas y malas”, agregó.

El jugar en el Viejo Continente aparece como el sueño frustrado de Pavez, quien además destacó su paso por el Athletico Paranaense, donde fue campeón estadual y de la Copa Sudamericana.

“En Brasil me hice profesional, porque teníamos de todo, cinco, seis preparadores físicos que estaban preocupados de todo. Ojalá que el fútbol chileno pueda cambiar en ese aspecto y seamos más profesionales estructuralmente”, indicó.

Ahora, Pavez y Colo Colo se preparan para debutar este jueves en la Copa Libertadores 2024. Se medirán en el partido de ida por la fase 2 ante Godoy Cruz de Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas.