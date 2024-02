La sólida victoria de Colo Colo en su visita a Unión Española y el intenso empate entre Cobreloa y Huachipato en el ‘duelo de campeones’ fue lo más destacable en el arranque del Campeonato Nacional 2024.

El conjunto que dirige Jorge Almirón no tuvo piedad con los hispanos al timbrar un contundente 3-0 en el Estadio Santa Laura, con tantos de Maximiliano Falcón, Esteban Pavez y Daniel Gutiérrez.

Una victoria que significó un golpe de confianza para los albos de cara al importante cruce de este jueves 22 de febrero ante Godoy Cruz en Mendoza, Argentina, por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores de América.

En tanto, Cobreloa se reencontró con la Primera División firmando un empate -que pudo ser triunfo- ante el último campeón del fútbol chileno, Huachipato.

En el compromiso que se jugó en Estadio Zorros del Desierto, la visita golpeó primero a través de Imanol González (12’). Sin embargo, los naranjas reaccionaron a tiempo y Marco Borgnino estableció cifras definitivas a los 28 minutos.

El torneo levantó su telón el viernes 16 de febrero con el discreto empate sin goles entre Ñublense y Coquimbo Unido en Chillán.

Quien también celebró este fin de semana fue O’Higgins de Rancagua, quien obtuvo un valioso triunfo a domicilio por 3-1 sobre Deportes Copiapó.

Así, por ahora, Colo Colo y los ‘Celestes’ de Juan Manuel Azconzábal encabezan la clasificación con tres unidades.

La primera fecha del Campeonato se cerrará este lunes con el duelo entre Audax Italiano y Deportes Iquique, a jugarse desde las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.

Tres partidos suspendidos

Tres encuentros de la fecha 1 terminaron suspendidos. Everton vs. Palestino y Unión La Calera vs. Universidad Católica no se jugaron debido al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en la Región de Valparaíso por los incendios forestales que afectó la zona.

En tanto, la Delegación Presidencial de la región Metropolitana decidió suspender a primera hora del viernes 16 el cruce entre Universidad de Chile y Cobresal. Esto luego de conocerse un negativo informe de las autoridades policiales y de Gobierno que recomendaban reprogramar el partido tras los incidentes ocurridos durante la Supercopa.

Resultados

Así está la tabla de posiciones